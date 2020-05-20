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20.05.2020 (04:05)

Порядка тысячи тренировок провели связисты ВВО в Бурятии

Порядка тысячи специальных тренировок в зимнем периоде обучения провели связисты соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа в Республике Бурятия в рамках локальных и комплексных мероприятий с использованием оборудования спутниковой связи.

Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности. Военные связисты широко использовали частотно-адаптивный режим, позволяющий аппаратуре автоматически улавливать помехи и самостоятельно переходить на новые частоты.

Кроме того, были проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи.

Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 15%.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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