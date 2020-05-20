20.05.2020 (03:50)

Лётчики истребительной авиации ВВО совершили полёты на максимальную дальность и продолжительность в Забайкальском крае

Экипажи высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в Забайкальском крае, выполнили полеты на максимально допустимые дальности.

Экипаж каждого самолёта провёл в воздухе порядка 3,5 часов, преодолев в общей сложности в ходе учебно-тренировочных полётов расстояние около 3 тысяч километров.

Полётные задания выполнялись смешанными составами экипажей, состоящими из молодых и опытных лётчиков. Кроме того, в ходе полётов экипажи выполняли задачи в различных погодных условиях с учётом расположения запасных аэродромов для совершения дозаправки. Действия лётчиков корректировались специалистами центра управления полётов.

Совершение экипажами длительных по продолжительности полётов позволяет лётчикам Су-30СМ получить необходимые навыки для выполнения максимально дальних перелётов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице