20.05.2020 (03:05)

На Камчатке спецназ подводных сил ТОФ отработал спуски под воду в условиях низких температур

На Камчатке военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) подводных сил Тихоокеанского флота приступили к тренировкам на открытой воде в условиях низких температур.

Водолазная подготовка проходила непосредственно в пункте базирования подводных сил ТОФ.

На первом этапе тренировки водолазы отрабатывали спуски под воду и элементы подводного плавания в полном снаряжении, произвели плановый осмотр корпусов кораблей и винто-рулевых групп. Затем военнослужащие отряда приступили к отработке приемов подводного боя с применением холодного оружия, одиночно и в составе боевых групп.

Главная задача боевых пловцов отряда ПДСС ТОФ состоит в своевременном обнаружении и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп противника, которые угрожают боевым кораблям и субмаринам флота, а также военным гарнизонам. Для этих целей отряд ПДСС оснащен быстроходными лодками и катерами, современным водолазным снаряжением, гидроакустическими приборами, а личный состав вооружён оружием для ведения боя, как на суше, так и под водой.

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