20.05.2020 (05:00)

Подразделения МТО сводного отряда Минобороны развернули полевой обсервационный лагерь на 1000 койко-мест в Северо-Енисейском районе Красноярского края

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил развернули в районе поселка Еруда полевой обсервационный лагерь на 1000 койко-мест для обеспечения карантинных мероприятий.

Сводным отрядом Минобороны России выполнены монтажные работы по возведению 50 палаток, в каждой из которых может разместиться 20 человек. В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан, и в случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь.

Ранее сообщалось, что в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края военными был развернут полевой многофункциональный мобильный госпиталь на основе пневмокаркасных модулей со всем необходимым медицинским оборудованием и имуществом, лабораторией для проведения исследований анализов и проб.

На территории обсервационного лагеря будет работать столовая, банно-прачечный комплекс, оборудованы санитарная зона для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.

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