20.05.2020 (07:00)

В общевойсковой армии ЗВО завершились сборы с военнослужащими младшего командирского состава

В общевойсковой армии Западного военного округа завершились сборы с военнослужащими младшего командирского состава воинских частей и соединений, проходящих службу на сержантских должностях.

Сержантский состав общевойсковой армии ЗВО прошел проверку по знанию форм и методов организации и проведения занятий по огневой, тактической, строевой, физической подготовке и РХБ защите. Также была оценена готовность младших командиров к психологической работе с личным составом по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях.

Главной целью сборов стала подготовка сержантов к принятию военнослужащих весеннего призыва в условиях вирусной инфекции.

Всего к сборам младших командирских составов общевойсковой армии ЗВО привлечено свыше 500 военнослужащих, проходящих службу на сержантских должностях. Запланировано более 100 мероприятий по подготовке сержантов к новому учебному периоду.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице