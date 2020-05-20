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20.05.2020 (07:00)

В общевойсковой армии ЗВО завершились сборы с военнослужащими младшего командирского состава

В общевойсковой армии Западного военного округа завершились сборы с военнослужащими младшего командирского состава воинских частей и соединений, проходящих службу на сержантских должностях.

Сержантский состав общевойсковой армии ЗВО прошел проверку по знанию форм и методов организации и проведения занятий по огневой, тактической, строевой, физической подготовке и РХБ защите. Также была оценена готовность младших командиров к психологической работе с личным составом по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях.

Главной целью сборов стала подготовка сержантов к принятию военнослужащих весеннего призыва в условиях вирусной инфекции.

Всего к сборам младших командирских составов общевойсковой армии ЗВО привлечено свыше 500 военнослужащих, проходящих службу на сержантских должностях. Запланировано более 100 мероприятий по подготовке сержантов к новому учебному периоду.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Сборы
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