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20.05.2020 (06:05)

Учебный центр связи ЗВО выпустит более 700 специалистов

В Подмосковье свыше 700 военнослужащих по контракту и младших специалистов выпустит межрегиональный учебный центр связи Западного военного округа.

В рамках обучения военнослужащие прошли курс лекционных и практических занятий. Перед выполнением задач на реальных образцах вооружения и военной техники войск связи все военнослужащие отработали выполнение учебно-боевых задач на современных тренажерах. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство боевых машин связи.

После сдачи всех экзаменов и зачетов военнослужащих приступили к выполнению практических задач по настройке устойчивого сигнала связи на подвижных цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1, радиостанциях Р-161А2М и Р-166.

Военнослужащие проходили обучение по 13 различным военно-учетным специальностям. По окончании обучения военнослужащие пополнят воинские части и подразделения связи сухопутных войск.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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