20.05.2020 (00:20)

В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к Военно-морскому параду в Санкт-Петербурге, запланированному на 26 июля, а также вопрос о создании Военно-инженерной академии.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет ход выполнения Плана деятельности Западного военного округа в части реализации майских указов Президента России 2012 и 2018 годов, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

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