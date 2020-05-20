20.05.2020 (00:00)

С 20 мая 2020 года со сборных пунктов субъектов Российской Федерации начинается плановая отправка призывников в соединения и воинские части ВС РФ

Сегодня начинается отправка призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 «О призыве в апреле - июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» с 1 апреля проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу.

С 20 мая 2020 года со сборных пунктов субъектов Российской Федерации начинается плановая отправка призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.

С этой целью спланирована отправка более 35 тысяч призывников со сборных пунктов на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Отправка призывников также запланирована самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.

Предусмотрены железнодорожные перевозки команд 6-ю воинскими эшелонами и отдельными пассажирскими вагонами (более 2500 вагонов) в графиковых пассажирских поездах. Количество военнослужащих в одном таком вагоне будет сокращено на треть.

Все сотрудники и медицинский персонал сборных пунктов обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антибактерицидными средствами. С целью проведения термометрии призывников все медицинские посты на сборных пунктах обеспечены бесконтактными термометрами.

Призывники, прибывающие на сборные пункты, в ходе весеннего призыва на военную службу, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды.

Перед отправкой к месту службы все призывники будут переодеты в военную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета.

Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы Российской Федерации, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессер, в который входит антисептик для рук.

Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья военнослужащие, после их прибытия в соединения и воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

На всех сборных пунктах субъектов Российской Федерации проведена дезинфекция помещений и прилегающей к ним территории, а также созданы необходимые запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие коронавирусной инфекции в полном объеме.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию, как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации работает «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96,498-96-97,498-96-98. График работы с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов (время московское).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице