19.05.2020 (22:11)

В Ярославской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию производства ПАО «ОДК – Газовые турбины»

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа провели специальную обработку объектов производства, входящего в состав Госкорпорации Ростех ПАО «ОДК – Газовые Турбины», расположенного в Рыбинске Ярославской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание дезинфицирующим раствором прилегающей территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог на объектах завода.

Всего было обработано поверхности общей площадью более 12,5 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции.

Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.

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