19.05.2020 (21:09)

В авиационном соединении Дальней авиации приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке

В соединении и войсковых частях авиационной дивизии Дальней авиации на Дальнем востоке и в Сибири, дислоцированных на территории Амурской

и Иркутской областях, Республике Саха Якутия и Чукотском автономном округе, приступили к плановой проверке уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий.

Данные мероприятия проводятся в рамках контрольной проверки авиационного соединения.

Мероприятие проводится под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке, гвардии майора Сергея Богомолова, с учетом всех профилактических мероприятий по недопущению распространения инфекционной заболеваемости.

Военнослужащие авиационного соединения, в соответствии со своей возрастной группой, выполняют физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе, выносливости, а также военно-прикладном навыке.

В течении месяца военнослужащие установленным порядком сдадут зачеты по нормативам : бег на 100 м., челночный бег10*10, подтягивание на перекладине, выход силой, подъем переворотом, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, бег на 1 км., бег на 3 км., рукопашный бой, метание гранаты.

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