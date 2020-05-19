19.05.2020 (20:46)
Российские военнослужащие в Приднестровье проведут сборы с военными медиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) пройдут сборы с офицерами и младшими специалистами медицинской службы.
В ходе сборов около 30 специалистов медицинской службы отработают действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники, с воды и труднодоступных участков местности.
На разных этапах обучения военным медикам наглядно продемонстрируют действия по оказанию помощи пострадавшим с различными травмами.
Сборы с офицерами и младшими специалистами медицинской службы завершатся сдачей зачетов и нормативов по специальной подготовке.
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