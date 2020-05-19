19.05.2020 (19:19)
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря
Сегодня два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.
В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
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