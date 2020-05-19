19.05.2020 (19:19)

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря

Сегодня два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.

В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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