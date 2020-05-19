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19.05.2020 (19:19)

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря

Сегодня два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.

В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Метки:
Дальняя авиация
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