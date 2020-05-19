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19.05.2020 (19:07)

Специалисты РХБ защиты ЗВО приступили к проведению ежедневной обработки объектов областного сборного пункта в Воронеже

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению ежедневной обработки объектов областного сборного пункта в Воронеже.

Для дезинфекции внешней территории сборного пункта задействована специальная техника — авторазливочные станции АРС-14КМ. С их помощью военнослужащие проводят обработку асфальтовых дорожек, фасадов зданий, а также военной техники, выставленной на территории сборного пункта в качестве экспонатов.

Дезинфекцию внутренних помещений и контактных объектов (дверных ручек, перил и стульев) специалисты РХБ защиты проводят при помощи специального комплекта для дезинфекции ДКВ-1. Особое внимание уделяется обработке подготовленных изоляторов для призывников.

Всего за время весенней призывной кампании военнослужащие общевойсковой армии ЗВО более 70 раз обработают территорию площадью около 2 тыс. кв. м.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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