19.05.2020 (19:07)

Специалисты РХБ защиты ЗВО приступили к проведению ежедневной обработки объектов областного сборного пункта в Воронеже

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению ежедневной обработки объектов областного сборного пункта в Воронеже.

Для дезинфекции внешней территории сборного пункта задействована специальная техника — авторазливочные станции АРС-14КМ. С их помощью военнослужащие проводят обработку асфальтовых дорожек, фасадов зданий, а также военной техники, выставленной на территории сборного пункта в качестве экспонатов.

Дезинфекцию внутренних помещений и контактных объектов (дверных ручек, перил и стульев) специалисты РХБ защиты проводят при помощи специального комплекта для дезинфекции ДКВ-1. Особое внимание уделяется обработке подготовленных изоляторов для призывников.

Всего за время весенней призывной кампании военнослужащие общевойсковой армии ЗВО более 70 раз обработают территорию площадью около 2 тыс. кв. м.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице