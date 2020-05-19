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19.05.2020 (18:48)

В районных комиссариатах Астраханской области начали работу призывные комиссии

Призывная комиссия военного комиссариата Красноярского и Володарского районов Астраханской области приступила к проведению мероприятий призыва граждан на военную службу.

Военные комиссариаты в полном объёме обеспечены медикаментами и дезинфицирующими средствами, а также необходимым количеством тестов на коронавирусную инфекцию. Кабинеты подготовлены и оборудованы для приёма гражданского населения, также соблюдены все меры по профилактике предупреждения распространения инфекции. Ежедневно все представители призывной комиссии проходят тестирование, кроме того, до начала и по завершении работы пункта производится полная обработка помещений специальным раствором.

На призывной пункт призывники доставляются выделенным автотранспортом при содействии районных администраций. Пропускной режим осуществляется группами по пять человек для исключения скопления людей на территории военного комиссариата. Каждому призывнику на входе выдаются медицинская маска и перчатки, а также проводится измерение температуры бесконтактным термометром.

В Астраханской области к выполнению мероприятий весеннего призыва уже приступили военные комиссариаты Красноярского, Володарского, Ахтубинского, Енатаевского, Икрянского и Харабалинского районов. Всего этой весной будет призвано на военную службу около 1000 астраханцев.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
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