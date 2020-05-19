Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2020 (18:40)

Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Колпино» провели учение в Чёрном море

Дизель-электрические подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Колпино» Черноморского флота вышли в море для проведения совместного учения по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

По замыслу мероприятия боевой подготовки одна из подводных лодок выполняла роль вражеской субмарины, экипаж второй — осуществлял её поиск.

Подводники отработали элементы подготовки лодок к экстренному выходу в указанные районы в морских полигонах Чёрного моря с дальнейшим выполнением задач по плану мероприятия.

В ходе учения экипажи подлодок поочерёдно менялись ролями, осуществляя сначала поиск условного противника, а потом выполняя уход от слежения.

Данное учение является обязательным элементом в организации боевой подготовки моряков-подводников, в котором используется принцип состязательности между экипажами.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО на Кубани уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
Спецназ ЮВО на Северном Кавказе провел диверсии на объектах энергосистемы условного противника
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию 11 предприятий в Волгоградской области
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию на заводе ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгограде

Метки:
Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false