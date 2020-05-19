19.05.2020 (18:40)

Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Колпино» провели учение в Чёрном море

Дизель-электрические подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Колпино» Черноморского флота вышли в море для проведения совместного учения по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

По замыслу мероприятия боевой подготовки одна из подводных лодок выполняла роль вражеской субмарины, экипаж второй — осуществлял её поиск.

Подводники отработали элементы подготовки лодок к экстренному выходу в указанные районы в морских полигонах Чёрного моря с дальнейшим выполнением задач по плану мероприятия.

В ходе учения экипажи подлодок поочерёдно менялись ролями, осуществляя сначала поиск условного противника, а потом выполняя уход от слежения.

Данное учение является обязательным элементом в организации боевой подготовки моряков-подводников, в котором используется принцип состязательности между экипажами.

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