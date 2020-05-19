19.05.2020 (18:31)

Военнослужащие ЦВО завершили оснащение мобильного госпиталя в поселке Еруда Красноярского края современным медоборудованием



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО завершили оснащение мобильного госпиталя в поселке Еруда Красноярского края современным медоборудованием

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили оснащение полевого многофункционального мобильного госпиталя, развернутого в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, современным медицинским оборудованием.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина об оказании помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края военнослужащие ЦВО развернули полевой многофункциональный мобильный госпиталь и установили оборудование для лечения пациентов.

В отделениях госпиталя разместили четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких, рентгенографический аппарат, оборудование для проведения ультразвуковых исследований и реанимации. Кроме того, госпиталь оборудовали лабораторией для оперативного забора проб и получения результатов анализов, проведения необходимых исследований.

Полевой госпиталь на базе пневмокаркасных модулей необходим для оказания высококвалифицированной медицинской, в том числе хирургической помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, полностью рассчитан на автономную работу комплекса. Внутри все модули оборудованы съёмными чехлами из нетканого материала с возможностью многократной дезинфекционной обработки.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест.

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