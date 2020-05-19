19.05.2020 (18:22)

В Ленобласти для военнослужащих ЗВО возведены два общежития со спортрумами и спутниковым телевидением



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленобласти для военнослужащих ЗВО возведены два общежития со спортрумами и спутниковым телевидением

В Луге Ленинградской области на территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух корпусов солдатских общежитий на 400 человек.

Здания построены по современным стандартам и технологиям из экологически чистых материалов с учетом климатических условий региона. В общежитиях оборудованы спортрумы, комнаты для хранения оружия, вещевого имущества и боевого снаряжения военнослужащих, помещения для проведения информирования и организации досуга личного состава, инженерные коммуникации, включая спутниковое телевидение.

Кроме того, по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор дежурного по подразделению, а вход в помещение обеспечивает система электронных замков с персонифицированными пластиковыми картами в качестве ключа.

В целях уменьшения риска распространения вирусных инфекций перед заселением военнослужащих в помещениях общежития была проведена специальная обработка дезинфицирующими растворами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице