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19.05.2020 (18:22)

В Ленобласти для военнослужащих ЗВО возведены два общежития со спортрумами и спутниковым телевидением

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В Луге Ленинградской области на территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух корпусов солдатских общежитий на 400 человек.

Здания построены по современным стандартам и технологиям из экологически чистых материалов с учетом климатических условий региона. В общежитиях оборудованы спортрумы, комнаты для хранения оружия, вещевого имущества и боевого снаряжения военнослужащих, помещения для проведения информирования и организации досуга личного состава, инженерные коммуникации, включая спутниковое телевидение.

Кроме того, по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор дежурного по подразделению, а вход в помещение обеспечивает система электронных замков с персонифицированными пластиковыми картами в качестве ключа.

В целях уменьшения риска распространения вирусных инфекций перед заселением военнослужащих в помещениях общежития была проведена специальная обработка дезинфицирующими растворами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Социальная защита , Жилье
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