19.05.2020 (18:00)

Главное командование ВМФ подключилось к новому мультимедийному проекту Президентской библиотеки о Великой Отечественной в контексте Второй мировой войны

Президентская библиотека представляет на своем интернет-сайте новый мультимедийный проект «Великая Отечественная, определившая исход Второй мировой. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Главное командование Военно-Морского Флота России подключилось к этому важному и очень актуальному проекту.

«Военные моряки свято чтят историю Великой Отечественной войны, показавшей героизм и мужество нашего народа. Поэтому этот проект Президентской библиотеки, безусловно, вызывает у нас огромный интерес. Это память, которая сегодня позволяет нам воспитывать настоящих защитников Родины, способных не допустить никаких угроз с морских и океанских направлений», — отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Мультимедийный проект рассказывает о том, как 75 лет назад в Карлхорсте, пригороде Берлина, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Благодаря беспримерному мужеству, ценой огромных усилий и жертв советский народ и армия разгромили войска Германии и её союзников, освободили от оккупации страны Центральной и Восточной Европы и взяли Берлин — столицу просуществовавшего 12 лет «тысячелетнего» Третьего рейха.

Виртуальная экспозиция охватывает период с 1931 по 1945 год. Более 500 официальных документов, фотографий, карт, материалов периодической печати и листовок знакомят с реальным ходом военно-политических и дипломатических событий тех лет и дают каждому возможность составить представление о причинах, начале и ходе Великой Отечественной в контексте событий Второй мировой войны.

Материалы мультимедийной выставки выстроены в хронологическом порядке и на основе документов представляют год за годом последовательность событий, определивших предысторию, начало, ход и, наконец, завершение Второй мировой войны.

Каждый раздел выставки посвящён ключевым событиям того или иного периода, представлен документами и подробной аннотацией. Удобный интерфейс дает возможность в деталях рассмотреть каждый документ.

Уникальность выставки в том, что её авторы-составители предлагают взглянуть на события тех лет по-новому, а именно увидеть в происходившем не только отдельные военные конфликты и политические события, а цепь взаимосвязанных между собой исторических реалий. Извлечь для себя тот самый урок истории, знание и понимание которого не позволят допустить повторения страшной трагедии, имя которой Вторая мировая война.

Для создания выставки были использованы уникальные документы, предоставленные Архивом внешней политики Российской Федерации, Центральным архивом Федеральной службы безопасности России, Президентской библиотекой Франклина Рузвельта (США), Чунцинской библиотекой (КНР). Также представлены материалы из фондов Президентской библиотеки и документы, ранее опубликованные в различных интернет-проектах Росархива, Центрального архива Министерства обороны и Российского исторического общества.

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