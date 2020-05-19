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19.05.2020 (19:15)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил организацию арктической боевой подготовки и состояние учебно-материальной базы в частях Северного флота

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в войска Северного флота провел совещание в штабе флота в г. Североморске, проверил выполнение мероприятий подготовительного периода и учебно-материальную базу в отдельной мотострелковой бригаде и отдельной бригаде морской пехоты Северного флота.

Он проинспектировал организацию арктической боевой подготовки военнослужащих соединений Северного флота, осмотрел полигон горной подготовки и проверил ход строительства ряда военных объектов на территории военных городков.

Помимо этого, в бригаде морской пехоты замминистра проверил вопросы реализации концепции развития и применения морской пехоты.

В штабе Северного флота генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал доклад командира армейского корпуса Северного флота генерал-майора Дмитрия Краева о выполнении задач боевой подготовки подчинёнными силами и войсками в зимнем периоде обучения.

Также комиссия из офицеров Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации во главе с заместителем Министра обороны проверила ход подготовительного периода и состояние учебно-материальной базы в отдельной мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в Печенгском районе Мурманской области, а также в отдельной бригаде морской пехоты в посёлке Спутник.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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