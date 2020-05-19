19.05.2020 (18:10)

Центральный военно-морской музей в рамках виртуальных экскурсий представил уникальную модель парусного корабля «Великий князь Константин»

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в рамках виртуальных экскурсий представил военным морякам уникальную модель 120-пушечного парусного корабля 1 ранга «Великий князь Константин».

Демонстрация модели была посвящена заметной дате в истории военного кораблестроения — 170 лет назад 19 мая 1850 года в Николаеве был заложен корабль «Великий князь Константин» — последний в серии из трёх парусных линейных кораблей Российского флота мастера Чернявского, являвшихся наиболее совершенными среди парусных кораблей того времени.

Линейный корабль «Великий князь Константин» принимал участие и особо отличился в Синопском сражении. Всего за четыре часа боя корабль сделал порядка 2,5 тыс. выстрелов, открыв мощный огонь по батарее № 4 и 60-пушечным турецким фрегатам «Навек-Бахри» и «Несими-Зефер». Фрегат «Навек-Бахри» был взорван через 20 минут после открытия огня, осыпав обломками батарею № 4, которая затем почти перестала действовать. Второй фрегат «Несими-Зефер» был выброшен ветром на берег, когда у него была перебита якорная цепь.

Корпусная модель линейного корабля «Великий князь Константин», построена 15 декабря 1876 года. Макет запечатлел корабль на стапеле Спасского Адмиралтейства города Николаева. Аккуратно сделанный корпус модели без рангоута и такелажа расцвечен флагами перед спуском на воду. Модель выполнена в масштабе 1:96 и имеет размеры 93x36x72 см. Сейчас эта работа бережно сохраняется в фондах Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге.

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