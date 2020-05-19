19.05.2020 (17:09)

Всех призывников в Свердловской области протестируют на наличие коронавирусной инфекции при входе на сборный пункт

Все молодые люди, направляемые на сборный пункт Свердловской области в ходе весеннего призыва на военную службу, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил военный комиссар региона Игорь Лямин.

«Тестирование призывников на COVID-19 будет проходить в отдельном помещении на КПП областного сборного пункта Свердловской области в поселке Егоршино. Сама процедура займет 15-20 минут. Только после получения отрицательного результата молодой человек будет допущен на территорию сборного пункта», — сказал Игорь Лямин.

Также военный комиссар Свердловской области добавил, что доставка на сборный пункт будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители автобусов пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски. Место водителя будет отгорожено от салона защитным экраном.

Всего с территории Свердловской области будут призваны чуть более 3,8 тыс. новобранцев. Свыше половины из них отправятся служить в Сухопутные войска Центрального и Восточного военных округов. Первая отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая.

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