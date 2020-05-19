19.05.2020 (17:03)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проходит конкурс на лучшую учебно-материальную базу боевой подготовки

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении начался конкурс на лучшую учебно-материальную базу среди подразделений соединения.

В течение трех последующих дней специально созданная комиссия управления соединения под руководством заместителя командира соединения гвардии полковника Владимира Селиверстова проведет смотры учебно-материальной базы всех без исключения подразделений соединения во всех гарнизонах дислокации воинских частей: в Туле, Рязани и Наро-Фоминске.

«Процесс наращивания учебно-материальной базы в соединении происходит постоянно, так как совершенствуется тактика подразделений, непрерывно ведется подготовка личного состава. Основной его целью является создание условий для полноценного обучения каждого военнослужащего современным методам ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальным», – отметил председатель комиссии, заместитель командира соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов.

По результатам работы конкурсной комиссии будут определены победители конкурса с поощрением отличившегося личного состава.

Первые промежуточные итоги конкурса показывают, что подразделения ответственно подошли к данному мероприятию и качественно подготовили учебно-материальную базу к летнему периоду обучения.

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