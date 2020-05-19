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19.05.2020 (16:54)

Призывники со Среднего Урала отправятся к местам службы в полупустых вагонах и салонах автобусах

Призывники из Свердловской области будут доставляться к местам службы в отдельных полупустых вагонах и салонах автобусах, прошедших специальную обработку. Об этом сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата Свердловской области Вадим Денисов.

«Воинские команды из Свердловской области будут следовать к местам службы в отдельных полупустых вагонах и салонах автобусов, прошедших обеззараживание. Рассадка призывников предусматривает минимум полтора метра между каждым молодым человеком. Соответственно, если плацкартный вагон оборудован 54 местами, то заполнен он будет только на половину. В автобусах также будет выдержана дистанция не менее 1,5 метра между призывниками, а водитель отделен от салона пластиковым экраном. Это необходимо для соблюдения социальной дистанции и снижения скученности людей», – сказал Вадим Денисов.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 года с территории Свердловской области в войска для прохождения военной службы отправятся более 4 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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