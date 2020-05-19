19.05.2020 (16:49)

Мобильные расчеты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию 22 социальных объектов в поселке Еруда Красноярского края

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Расчеты мобильного подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию 22 социальных объектов посёлка Еруда, в котором был зафиксирован высокий уровень эпидемиологической опасности.

Военнослужащие выполнили санитарную обработку столовых, общежитий и спортивных сооружений общей площадью 35,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, расчёты авторазливочных станций АРС-14КМ провели специальную обработку прилегающих к объектам территорий и участков дорог.

Кроме того, несколько раз в сутки в соответствии с графиком специалистами РХБ защиты производится санобработка карантинных зон и помещений общего пользования.

Всего в районе пос. Еруда силами мобильного отряда РХБ защиты планируется продезинфицировать свыше 50 социальных и производственных объектов общей площадью около 80 тысяч квадратных метров.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице