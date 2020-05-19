19.05.2020 (16:36)

Военкомат Свердловской области получил более 8 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для обеспечения призыва граждан на военную службу

Более 8 тыс. экспресс-тестов для выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 получено областным военным комиссариатом Свердловской области и передано на сборный пункт. Об этом сообщил военный комиссар региона Игорь Лямин.

«Для проведения тестирования призывников на коронавирус получено 8050 экспресс-тестовых систем, которые позволяют примерно за 15-20 минут выявить наличие или отсутствие инфекции. Данное тестирование будет проходить на КПП сборного пункта. До получения отрицательного результата молодого человека не допустят к размещению и получению вещевого имущества. Ожидать результата анализа призывник будет также в отдельном помещении», — отметил Игорь Лямин.

Для обеспечения защищенности новобранцев на сборном пункте создан запас медицинским масок в количестве более 50 тыс. штук, а также запас дезинфицирующих средств и средств их нанесения. Кроме того, разработан график кварцевания и проветривания помещений для проживания, получения вещевого имущества, прохождения медицинской комиссии и профотбора.

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