19.05.2020 (16:26)

Более 4 тыс. новобранцев отправятся в войска из Свердловской области в ходе весеннего призыва граждан

Более 4 тыс. новобранцев из Свердловской области отправятся в войска для прохождения военной службы по призыву весной текущего года. Об этом сообщил военный комиссар региона Игорь Лямин.

«4026 призывников из Свердловской области пополнят ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе весеннего призыва на военную службу. В этом числе более 700 молодых людей из Екатеринбурга. В этот призыв изучение личных дел происходило удаленно: при помощи телекоммуникационных средств и сети «Интернет» — сказал Игорь Лямин.

Военный комиссар Свердловской области отметил, что значительная часть призывников со Среднего Урала отправится служить на Дальний Восток и в Подмосковье. 15 новобранцев отобраны для прохождения службы в Президентском полку ФСО. Научные подразделения Минобороны России пополнят 10 уральцев. Первые отправки начнутся в мае в воинские части, дислоцированные на территории Свердловской области.

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