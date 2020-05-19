Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2020 (15:21)

Военнослужащие на Урале провели специальную обработку сборного пункта для отправки призывников

Военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, провели специальную обработку объектов сборного пункта Свердловской области. Мобильные расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ и дегазационных комплектов ДКВ-1 на базе грузовиков КамАЗ провели обеззараживание КПП, казарм, кабинетов медицинского и профессионально-психологического обследования призывников, используя дезинфицирующие растворы.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 года на военную службу в Свердловской области будет призвано около четырех тысяч молодых людей. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая.

Для недопущение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции пропуск пребывающих призывников будет осуществляться после получения отрицательного результата экспресс-теста. Для этого на КПП сборного пункта оборудовано отдельное помещение для проведения лабораторных исследований и регистрации их результатов. Сборный пункт в полном объеме обеспечен защитными медицинскими масками, перчатками и средствами дезинфекции рук и средствами кварцевания и рециркуляции воздуха в помещениях. Каждый призывник, направляемый к месту службы, будет доставлен в аэропорт или на вокзал транспортом, прошедшим специальную обработку. В пути каждый молодой человек будет обеспечен защитными медицинскими масками из расчета 5-6 медицинских масок на одного человека в сутки, гелями-антисептиками и бактерицидными салфетками.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В военкомате Оренбургской области раскрыли особенности проведения тестов на COVID-19 у призывников
В соединениях и частях ЦВО оборудовано более 100 пунктов отдельного проживания призывников
Лётчики ЦВО приступили к тренировкам по тушению пожаров
В Таджикистане российские военнослужащие провели дезинфекцию военных городков

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false