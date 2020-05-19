19.05.2020 (16:19)

Возможности новой информационной системы «Военный психолог» обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

Круглый стол, посвященный этой тематике, включен в научно-деловую программу форума «АРМИЯ-2020». Повестка мероприятия позволит обсудить перспективы создания единой информационной площадки в сети Интернет с целью обеспечения межведомственного взаимодействия психологов силовых структур России.

Специалисты обменяются опытом использования информационных систем в организации психологической работы в силовых структурах, проанализируют существующие и перспективные модели автоматизации управленческой и образовательной деятельности.

В масштабах Вооруженных Сил России создаваемая система позволит оптимизировать сбор информации об итогах психологической работы, оперативно принимать меры по разрешению проблемных ситуаций, осуществлять мониторинг выполнения принятых управленческих решений.

Участниками мероприятия выступят руководящий состав психологической службы ВС РФ, представители центральных органов военного управления, научно-исследовательских центров, высших образовательных учреждений Минобороны России, МЧС России, МВД России,

ФСИН России, а также других силовых ведомств Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период

с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней

с 23 по 28 августа на базе на ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией

от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление

научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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