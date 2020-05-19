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19.05.2020 (15:32)

Экипажи вертолетов Ми-24 Балтийского флота провели ракетно-пушечные стрельбы на полигоне в Калининградской области

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области.

В ходе учебных мероприятий вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 до 5000 метров с минимальных и средних высот.

Во время вылетов на боевое применение пилоты выполнили нанесение ударов поодиночке и в составе пары с применением неуправляемых и управляемых ракет, а также стрелково-пушечного вооружения.

Кроме этого вертолетчики выполнили упражнение по перебазированию на запасной аэродром, где соответствующие службы провели их подготовку к вылету и дозаправку.

Практические стрельбы способствовали повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработке и совершенствовании тактики и способов применения морской авиации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Вертолеты , Западный военный округ
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