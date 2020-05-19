Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2020 (15:18)

Тральная группа Балтийского флота проводит учение по поиску мин

Задачи противоминного обеспечения (ПМО) отрабатывает группа кораблей в ходе планового тактического учения кораблей Балтийского флота, которые проводятся под руководством командира соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы. В нее входят базовые и рейдовые тральщики корабельного соединения флота.

Минно-тральные корабли осуществляют контрольно-разведывательный поиск мин с использованием гидроакустических станций, а также контактных и неконтактных тралов в акватории Финского залива.

Маневры пройдут в течение нескольких дней и завершатся проведением комплекса совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Кроме того, экипажи тральщиков отработают ведение противодиверсионной обороны при стоянке кораблей на незащищенном рейде.

Военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия с борта корабля по плавающему предмету, проведут профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, водолазные специалисты проведут осмотр подводной части корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Летчики Балтийского флота приступили к обеспечению завершающего этапа госиспытаний новейшего корвета «Гремящий»
Курсанты учебного центра ЗВО в Ленинградской области выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение партию модернизированных гаубиц «Мста-СМ2»
Летчики и штурманы ЗВО сдали экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации в Курской области

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false