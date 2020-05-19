19.05.2020 (15:14)

В десантно-штурмовом Кубанском казачьем полку ВДВ в преддверии праздника Вознесение Господне проведена божественная литургия

В храме «Нечаянная Радость» десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в преддверии православного праздника Вознесение Господне под руководством помощника командира полка по работе с верующими военнослужащими иерея Михаила (Францева) проведена божественная литургия.

«Литургия в полку проводится еженедельно. Это самая главная церковная служба для православных христиан. Во время литургии воины причащаются, молятся Богу о мире, — отметил иерей Михаил.

Он также добавил, что еще великий русский полководец Александр Суворов придавал огромное значение религии. Его афоризм «Бог нас водит, он нам генерал» знал каждый юнкер, в обязательном порядке имевший при себе нательный крест.

По окончании богослужения была совершена панихида по усопшим воинам.

В связи со сложной эпидемической обстановкой в стране литургия прошла без военнослужащих, но силами отделения информационного обеспечения соединения была проведена ее видеозапись, которую впоследствии передали в подразделения полка для просмотра верующими военнослужащими.

Справочно:

Храм «Нечаянная Радость» был построен в 2018 году. 14 мая 2018 года проведена церемония освящения, которую провел епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

Храм находится непосредственно на территории воинской части, куда может прийти любой военнослужащий Новороссийского горного соединения ВДВ.

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