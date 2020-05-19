19.05.2020 (14:45)

В военкомате Оренбургской области раскрыли особенности проведения тестов на COVID-19 у призывников

В военном комиссариате Оренбургской области раскрыли особенности проведения экспресс-тестов на COVID-19 у граждан, подлежащих призыву весной 2020 года.

«Все призывники два раза будут проходить тестирование на наличие короновируса – перед прибытием на сборный пункт и перед отправлением в войска. Эти экспресс-тесты специально разработаны для призыва, они позволяют в ускоренном режиме получить результаты. У призывников будет забираться кровь в количестве 5 мл и доставляться в гарнизонный госпиталь. Результат обратно к нам привезут уже через 2 часа», – сказал врач военно-врачебной комиссии Игорь Моршинин.

Для обеспечения защищенности призывников на сборном пункте сделан запас медицинским масок и дезинфицирующих средств. Также разработан график кварцевания и проветривания помещений для проживания, получения вещевого имущества, прохождения медицинской комиссии и профотбора.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Сергей Болдырев также сообщил, что призывники будут доставляться к местам службы в отдельных вагонах поездов и автобусах, заблаговременно прошедших санитарную обработку.

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