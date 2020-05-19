19.05.2020 (14:42)
С экипажем БПК «Североморск» проведена тренировка по противодействию подводным лодкам
Сегодня в Баренцевом море с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» Северного флота проведена тренировка по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.
В ходе мероприятия личный состав БПК «Североморск» отрабатывал различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем, а также во взаимодействии с противолодочной авиацией — с применением корабельного противолодочного вертолёта Ка-27.
В Баренцевом море экипаж вертолета, который БПК «Североморск» принял на борт несколько дней назад в Кольском заливе, отработал взлеты и посадки на палубу на ходу и на стопе, а также взаимодействие с экипажем корабля при организации поиска подводной лодки.
Накануне на БПК «Североморск» было проведено учение по минным постановкам.
Справочно:
БПК проекта 1155 «Североморск» имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы БПК Северного флота активно применяются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по обеспечению безопасности в Арктике.