19.05.2020 (14:42)

С экипажем БПК «Североморск» проведена тренировка по противодействию подводным лодкам

Сегодня в Баренцевом море с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» Северного флота проведена тренировка по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

В ходе мероприятия личный состав БПК «Североморск» отрабатывал различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем, а также во взаимодействии с противолодочной авиацией — с применением корабельного противолодочного вертолёта Ка-27.

В Баренцевом море экипаж вертолета, который БПК «Североморск» принял на борт несколько дней назад в Кольском заливе, отработал взлеты и посадки на палубу на ходу и на стопе, а также взаимодействие с экипажем корабля при организации поиска подводной лодки.

Накануне на БПК «Североморск» было проведено учение по минным постановкам.

Справочно:

БПК проекта 1155 «Североморск» имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы БПК Северного флота активно применяются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по обеспечению безопасности в Арктике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице