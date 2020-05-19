19.05.2020 (14:11)

В соединениях и частях ЦВО оборудовано более 100 пунктов отдельного проживания призывников

В соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО) в ходе весеннего призыва подготовлено более 100 пунктов для отдельного проживания молодого пополнения. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Более 100 пунктов отдельного размещения молодого пополнения оборудовано в частях и соединениях ЦВО для граждан, призванных на военную службу весной текущего года. Каждый пункт размещен в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Командиры, принимающие молодое пополнение в свои подразделения, будут проживать вместе с призывниками до окончания двухнедельного периода», — сказал генерал-майор Александр Линьков.

Он добавил, что в первые две недели нахождения в воинских частях новобранцы пройдут медицинское психологическое обследование и социальное изучение. Для них будет организован трехразовая термометрия. Прием пищи также будет организован отдельно от остальных военнослужащих. Еда и одноразовая посуда будет доставляться к месту размещения.

Входе весеннего призыва 2020 года с территории регионов дислокации войск ЦВО будет призвано 52 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва будут проводятся только осенью.

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