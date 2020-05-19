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19.05.2020 (13:43)

Корабли Кольской флотилии Северного флота отработали учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработала задачи по основному предназначению в полигонах боевой подготовки Северного флота Баренцевом море.

В составе группы действовали тральщики «Котельнич», «Ельня» и «Соловецкий юнга».

В рамках зачетного тактического учения корабельная тральная группа, используя весь комплекс противоминного вооружения - гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы – обеспечила безопасный выход по судоходному фарватеру из пунктов базирования надводным кораблям и подводным лодкам флота.

Особенностью данного учения стало то, что экипажи тральщиков отрабатывали задачи по противоминному обеспечению в районе, где накануне большой противолодочный корабль «Североморск» выполнил практические минные постановки.

На заключительном этапе учения экипажам тральщиков предстоит выполнить зачетные стрельбы малокалиберной артиллерией по уничтожению макетов плавающей мины.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе корабельной минно-тральной группы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли , Боевая подготовка
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