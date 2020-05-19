19.05.2020 (13:36)

Летчики Балтийского флота приступили к обеспечению завершающего этапа госиспытаний новейшего корвета «Гремящий»

Летчики морской авиации Балтийского флота в рамках проведения государственных испытаний новейшего корвета проекта 20385 «Гремящий» выполнят посадки на палубу корабля.

Во время проведения испытаний лётчики проверят работу авиационного комплекса, в ходе которой корабельные вертолеты морской авиации Балтийского флота совершат облет корвета и посадки на него в различных погодных условиях в темное и светлое время суток. В испытаниях задействованы корабельные вертолеты Ка-27 вертолетного полка морской авиации флота.

До конца недели вертолётчики совершат более 10 посадок на палубу корвета на ходу, на якоре и в дрейфе.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море.

В Баренцевом море корвет провёл стрельбы из артиллерийских установок А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям, а также отработал торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с применением новых образцов морского оружия.

Корвет «Гремящий» является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице