19.05.2020 (13:06)

Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО на Кубани уничтожили заглубленный командный пункт условного противника

Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.

Летчики совершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях.

В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек, после чего осуществили сброс авиабомб по заглубленному командному пункту условного противника.

В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ3 приняли участие более чем в 40 различных учениях, выполнили около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были выполнены задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы условного противника.

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 7 самолетов ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице