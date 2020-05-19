19.05.2020 (12:54)

На учении в Самаре военнослужащие ЦВО уничтожили засевших в военном городке «боевиков»

Военнослужащие Центрального военного округа провели учение по антитеррору в военном городке на окраине Самары.

По замыслу учения, группа незаконного вооружённого формирования намеревалась разбавить отравляющие вещества в воде на коммунальных объектах воинской части, но была обнаружена, и поэтому забаррикадировалась в ближайших зданиях.

Подразделениям антитеррора нужно было спланировать ликвидацию боевиков с соблюдением всех требований безопасности местных жителей и военнослужащих. Противник был уничтожен огнем из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-80. Военнослужащие в ходе перестрелки также отработали эвакуацию раненых с мест боя и тушение очагов условного возгорания для предотвращения угрозы воспламенения зданий.

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