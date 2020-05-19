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19.05.2020 (12:47)

Спецназ ЮВО на Северном Кавказе провел диверсии на объектах энергосистемы условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Северном Кавказе, в рамках тактико-специального учения осуществили высадку диверсионных групп в тыл условного противника.

Разведчики выполнили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты 800 м с использованием парашютных систем Д-10.

После приземления в указанном районе военнослужащие отработали маскировку парашютов на месте сбора и в режиме радиомолчания совершили марш-бросок в район выполнения специальных задач.

Группы спецназа осуществили диверсии на объектах энергосистемы «противника» и путях подхода к ним, в том числе условно уничтожили мосты через водные преграды.

Затем подразделения совершили перемещение к точке сбора, погрузку в вертолеты и убытие в заданный район.

К мероприятию были привлечены около 100 военнослужащих соединения специального назначения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ
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