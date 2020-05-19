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19.05.2020 (12:39)

Лётчики ЦВО приступили к тренировкам по тушению пожаров

Лётчики отдельной бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области, в ходе боевой подготовки отрабатывают вопросы воздушной разведки местности. Вылеты по выявлению условных лесных пожаров и очагов возгорания проходят в Свердловской и Челябинской областях.

Экипажи транспортно-боевого вертолета Ми-8 и тяжёлого многоцелевого транспортного вертолёта Ми-26 отрабатывают навыки тушения пожаров с воздуха. Для этого экипажи вертолетов используют специальные водосливные устройства. За один заход с высоты до 80 метров летчики многоцелевых вертолетов сбрасывают около 15 тонн воды. Забор воды проводится из открытых водоемов.

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб. Всего в ЦВО для тушения пожаров подготовлено 5 вертолетов и 5 самолетов, 1325 единиц техники, а также 6465 человек военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Центральный военный округ , Пожарная безопасность
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