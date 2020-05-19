19.05.2020 (12:35)

В Таджикистане российские военнослужащие провели дезинфекцию военных городков

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 201-й военной базы РФ провели дезинфекцию объектов, расположенных в военных городках Душанбе и Бохтар.

С помощью специализированных авторазливочных станций, предназначенных для дезинфекции участков местности, и индивидуальных дегазационных комплектов (ИДК -1) обработано свыше 20 километров дорог и более 300 объектов. Распылением дезинфекционного раствора обработаны твердые покрытия дорог, фасады зданий, детские площадки, объекты двух полигонов Ляур и Самбули, контрольно-пропускные пункты, подъезды солдатских общежитий и жилых домов.

Для поддержания иммунитета в солдатских столовых личному составу выдаются продукты с высоким содержанием фитонцидов: лук, чеснок, цитрусовые, а также витаминные салаты и напитки.

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