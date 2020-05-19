Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2020 (12:25)

Курсанты учебного центра ЗВО в Ленинградской области выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72

В гвардейском учебном центре подготовки младших специалистов Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области наводчики-операторы танков Т-72 в рамках сдачи выпускных экзаменов выполнили упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям.

Для сдачи экзаменов на управление боевой техникой все военнослужащие использовали медицинские маски и перчатки, а танки Т-72Б3 проходили обработку дезинфицирующим раствором.

Более 200 танкистов в дневное и ночное время выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику противника, расположенным на расстоянии от 500 до 1800 метров. Очередность появления мишеней была разделена на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения.

Курсанты учебного центра на протяжении трех минут вели огонь по целям со средней скоростью танка около пяти километров в час из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ.

Экзамены сдавали военнослужащие окружного учебного центра после четырехмесячного обучения. Успешная сдача экзамена позволит им продолжить службу в танковых подразделениях ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение партию модернизированных гаубиц «Мста-СМ2»
Экипажи армейской авиации Восточного военного округа обнаружили средства противовоздушной обороны условного противника
Экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы в ходе тренировок в открытом море
МПК Тихоокеанского флота выполнил стрельбу зенитными ракетами по надводной цели в ходе отработки курсовой задачи в море

Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false