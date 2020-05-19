19.05.2020 (12:25)

Курсанты учебного центра ЗВО в Ленинградской области выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72

В гвардейском учебном центре подготовки младших специалистов Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области наводчики-операторы танков Т-72 в рамках сдачи выпускных экзаменов выполнили упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям.

Для сдачи экзаменов на управление боевой техникой все военнослужащие использовали медицинские маски и перчатки, а танки Т-72Б3 проходили обработку дезинфицирующим раствором.

Более 200 танкистов в дневное и ночное время выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику противника, расположенным на расстоянии от 500 до 1800 метров. Очередность появления мишеней была разделена на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения.

Курсанты учебного центра на протяжении трех минут вели огонь по целям со средней скоростью танка около пяти километров в час из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ.

Экзамены сдавали военнослужащие окружного учебного центра после четырехмесячного обучения. Успешная сдача экзамена позволит им продолжить службу в танковых подразделениях ЗВО.

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