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19.05.2020 (12:15)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию 11 предприятий в Волгоградской области

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в Волгоградской области провел дезинфекцию 11 крупных объектов оборонно-промышленного комплекса и гражданского назначения.

Военнослужащие выполнили обработку более 200 тыс. кв. м территории, в том числе 170 административных зданий и помещений, прилегающих к ним дорог и фасадов зданий. Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением трех авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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