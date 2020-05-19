19.05.2020 (12:15)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию 11 предприятий в Волгоградской области

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в Волгоградской области провел дезинфекцию 11 крупных объектов оборонно-промышленного комплекса и гражданского назначения.

Военнослужащие выполнили обработку более 200 тыс. кв. м территории, в том числе 170 административных зданий и помещений, прилегающих к ним дорог и фасадов зданий. Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением трех авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице