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19.05.2020 (11:42)

В Дагестане началась проверка готовности воинских частей и соединений Каспийской флотилии к летнему периоду обучения

В Дагестане под руководством командующего Каспийской флотилии (КФл) контр-адмирала Сергея Пинчука началась проверка готовности воинских частей и соединений флотилии Южного военного округа (ЮВО) к летнему периоду обучения.

Офицерами управления штаба флотилии будут проверены подразделения морской пехоты, расчёты берегового ракетного комплекса «Бал», а также пункт базирования надводных кораблей в Дагестане.

Комиссия в ходе проверочных мероприятий корабельных сил флотилии проверит порядка 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.

Кроме того, будет дана объективная оценка готовности подразделений к выполнению задач по предназначению в новом учебном периоде.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Корабли
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