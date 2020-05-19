19.05.2020 (11:39)

Пункт отбора на военную службу по контракту во Владикавказе возобновил приём граждан

Пункт отбора на военную службу по контракту в Северной Осетии возобновил приём граждан в связи со смягчением мер самоизоляции. С начала этого года более 750 граждан изъявили желание связать свою жизнь с военной службой по контракту, более 350 человек уже направлены в части.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту необходимо собрать определенные документы и пройти медицинскую комиссию. Во время медицинского осмотра кандидаты будут проверены на COVID-19 при помощи инновационных тестов, разработанных специально для нужд Минобороны. Прибывших к месту службы военнослужащих ожидает двухнедельный карантин под постоянным наблюдением квалифицированных врачей.

Для привлечения граждан сотрудники пункта используют Интернет-ресурсы, средства массовой информации, а также индивидуальную работу с потенциальными кандидатами. Помимо этого, подать заявление на военную службу по контракту можно на официальном сайте Минобороны.

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