19.05.2020 (11:34)

Минобороны России впервые проводит Всероссийский открытый конкурс драматургов «Сила слова»

Минобороны России впервые проводит Всероссийский открытый конкурс драматургов «Сила слова» на лучшую пьесу для драматических театров Вооруженных Сил России. Победители получат возможность постановки своих пьес на сценах военных драматических театров в Санкт-Петербурге, Мурманске, Севастополе, Уссурийске и Владивостоке, а обладатель Гран-при — в Центральном академическом театре Российской Армии.

Целью конкурса «Сила слова» является выявление и поддержка талантливых драматургов, создающих произведения о России, Армии, любви к Родине и преданности своему народу.

На конкурс принимаются произведения в 10 жанрах (драма, комедия, фарс, водевиль, мелодрама, моноспектакль, мюзикл, трагедия, трагикомедия и феерия) по трем номинациям «Доброе слово» (для зрителей в возрасте от 6 до 13 лет), «Честное слово» (для зрителей в возрасте от 13 до 17 лет) и «Мудрое слово» (для зрителей в возрасте от 18 лет и старше).

Работы оценят экспертный совет и жюри, в состав которых войдут известные театральные критики, писатели и драматурги, а также члены Военно-художественной студии писателей и Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Конкурс «Сила слова» проводится в два этапа: с 1 августа по 31 декабря 2020 года (прием конкурсных заявок) и с 1 по 31 января 2021 года (формирование шорт-листа и определение финалистов).

О результатах конкурса можно будет узнать с 15 февраля 2021 года, а церемония награждения победителей пройдет накануне Международного дня театра в Центральном академическом театре Российской Армии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице