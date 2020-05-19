19.05.2020 (11:32)

Саперы ЮВО в Чечне очистили более 330 га земель от взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерно-саперной роты Южного военного округа (ЮВО) с начала апреля очистили более 330 га земель сельскохозяйственного назначения на территории Чечни от взрывоопасных предметов (ВОП), что составляет 35% от запланированного объёма работ в текущем году.

Обнаружено и уничтожено более 20 ВОП. В том числе 30-мм, 82-мм, 122-мм и 150-мм снаряды, гранаты, взрыватели к ним, а также сигнальные патроны.

С 1 апреля работы по разминированию проводятся более чем на 900 га сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах на высотах от 100 до 1,3 тыс. м.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

В разминировании задействовано 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Также привлечены группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне. Работу планируется завершить до конца ноября.

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 8 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 37 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

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