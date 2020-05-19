19.05.2020 (10:57)
Более 300 младших специалистов для подразделений войсковой разведки подготовили в Новосибирске
В учебном центре подготовки младших специалистов разведки Новосибирского высшего военного командного училища прошли выпускные экзамены.
В центре прошли обучение и получили квалификацию более 300 младших специалистов разведки по военно-учетным специальностям. Курс обучения длился четыре месяца и проходил по специальным учебным программам.
Выпускники центра, получившие по итогам выпускных экзаменов оценки «хорошо» и «отлично», получат звание младших сержантов. Все выпускники центра продолжат службу на должностях в разведывательных подразделениях военных округов и Северного флота.
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