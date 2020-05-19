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19.05.2020 (10:57)

Более 300 младших специалистов для подразделений войсковой разведки подготовили в Новосибирске

В учебном центре подготовки младших специалистов разведки Новосибирского высшего военного командного училища прошли выпускные экзамены.

В центре прошли обучение и получили квалификацию более 300 младших специалистов разведки по военно-учетным специальностям. Курс обучения длился четыре месяца и проходил по специальным учебным программам.

Выпускники центра, получившие по итогам выпускных экзаменов оценки «хорошо» и «отлично», получат звание младших сержантов. Все выпускники центра продолжат службу на должностях в разведывательных подразделениях военных округов и Северного флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное училище , Военное образование
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