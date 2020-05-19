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19.05.2020 (09:32)

Экипажи армейской авиации Восточного военного округа обнаружили средства противовоздушной обороны условного противника

В Хабаровском крае экипажи вертолётов соединения армейской авиации Восточного военного округа в ходе ночных учебно-тренировочных полётов отработали преодоление зоны противовоздушной обороны условного противника.

Ночные учебно-тренировочные полёты выполнены на ударных вертолётах Ка- 52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», при этом экипажи этих вертолётов совершили порядка 10 групповых вылетов.

Во время полётов были отработаны действия по ночной разведке  объектов условного противника. При совершении плановых полетов в тёмное время суток по приборам ночного видения экипажи вертолётов обнаружили средства ПВО условного противника.

Каждый экипаж, принявший участие в ночных учебно-тренировочных полётах, провёл в воздухе около 1,5 часов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Армейская авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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