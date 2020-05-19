19.05.2020 (09:32)
Экипажи армейской авиации Восточного военного округа обнаружили средства противовоздушной обороны условного противника
В Хабаровском крае экипажи вертолётов соединения армейской авиации Восточного военного округа в ходе ночных учебно-тренировочных полётов отработали преодоление зоны противовоздушной обороны условного противника.
Ночные учебно-тренировочные полёты выполнены на ударных вертолётах Ка- 52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», при этом экипажи этих вертолётов совершили порядка 10 групповых вылетов.
Во время полётов были отработаны действия по ночной разведке объектов условного противника. При совершении плановых полетов в тёмное время суток по приборам ночного видения экипажи вертолётов обнаружили средства ПВО условного противника.
Каждый экипаж, принявший участие в ночных учебно-тренировочных полётах, провёл в воздухе около 1,5 часов.
Метки: