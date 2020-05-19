19.05.2020 (08:39)
Экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы в ходе тренировок в открытом море
Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Муромец» и «Ейск» Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом боевой подготовки флота провели практические торпедные стрельбы в морском полигоне Чёрного моря.
В ходе мероприятия экипажи МПК «Муромец» и «Ейск» отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой (ПЛ) условного противника, роль которой выполнил экипаж ПЛ «Колпино», а также выполнили комплекс подготовительных упражнений по применению торпедного оружия.
Стрельбы выполнялись учебными практическими торпедами. Экипажи кораблей уложились в нормативы по применению торпедного оружия.
Эффективность применения торпедного оружия экипажами противолодочных кораблей будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.