19.05.2020 (08:39)

Экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы в ходе тренировок в открытом море

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Муромец» и «Ейск» Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом боевой подготовки флота провели практические торпедные стрельбы в морском полигоне Чёрного моря.

В ходе мероприятия экипажи МПК «Муромец» и «Ейск» отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой (ПЛ) условного противника, роль которой выполнил экипаж ПЛ «Колпино», а также выполнили комплекс подготовительных упражнений по применению торпедного оружия.

Стрельбы выполнялись учебными практическими торпедами. Экипажи кораблей уложились в нормативы по применению торпедного оружия.

Эффективность применения торпедного оружия экипажами противолодочных кораблей будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

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